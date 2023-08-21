Російські окупанти «систематично перевіряють» документи в місцевих у Токмаку – Генштаб

За добу на фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Командування повідомляє про два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, а також 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню Росії по українських позиціях та населених пунктах.

«На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Веселого Донецької області», – йдеться в зведенні.

Також Сили оборони продовжують стримувати російський наступ біля Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

Генштаб повідомляє про продовження наступальної операції на Мелітопольському напрямку, де ЗСУ «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

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Командування зазначає, що російські війська продовжують «займатися мародерством та знущатися над мирним населенням»:

«До населеного пункту Токмак Запорізької області прибув підрозділ противника з Республіки Бурятія Російської Федерації. Військовослужбовці цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях. У разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання, відбирають усе майно та житло під виглядом «конфіскації» та фізично знущаються над невдоволеними місцевими мешканцями».

Штаб звітує про шість ударів авіації по місцях зосередження російського особового складу, а також ураження низки цілей ракетними та артилерійськими військами.