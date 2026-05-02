МВА: російські війська вдарили по маршрутці в Херсоні, двоє людей загинули

Вранці 2 травня російські військові уразили з дрона маршрутне таксі в Дніпровському районі Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Травми, несумісні з життям, отримав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради та невідома жінка, особу якої встановлюють відповідні служби», – заявив він.

Постраждали ще семеро пасажирів – шестеро чоловіків і жінка. За даними голови МВА, четверо з них – комунальні працівники.

Наразі всі постраждалі в лікарні. Попередньо в них діагностували мінно-вибухову травму, додав Шанько:

«Медики надають потерпілим необхідну допомогу та продовжують дообстеження».

За даними голови області Олександра Прокудіна, протягом попередньої доби внаслідок російських атаки загинув один житель Херсонщини, ще 10 зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.