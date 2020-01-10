Російський корабель «агресивно наблизився» до американського в Аравійському морі – ВМС США

Російський військовий корабель наблизився до есмінця Військово-морських сил Сполучених штатів, йдеться в повідомленні Центрального командування ВМС США 10 січня.

За повідомленням, подія сталася напередодні, 9 січня, в північній частині Аравійського моря.

«До корабля ВМС США Farragut (DDG 99) агресивно наблизився російський військовий корабель. Farragut подав п’ять коротких звукових сигналів – міжнародний морський сигнал небезпеку зіткнення – і вимагав від російського судна змінити курс у відповідності до міжнародних правил морського руху», – йдеться в повідомленні Військово-морських сил США.

За даними американських військових, спершу корабель Росії відмовився виконати цю вказівку, але зрештою змінив курс.

«Хоча російське судно вдалося до дій (для збільшення дистанції – ред.), початкова затримка у виконанні міжнародних правил під час агресивного наближення збільшила ризик зіткнення», – зазначають у ВМС США.

Своєю чергою, в Міноборони Росії заявили, що це американський корабель порушив правила судноплавства, тому що нібито мав надати російському судну перевагу в русі.