Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Росії зник другий за місяць пасажирський літак

Літак Ан-28, фото ілюстративне

У районі російського міста Томська зник пасажирський літак Ан-28, повідомляють провідні російські інформагенції з посиланням на власні джерела.

«Літак Ан-28 перестав виходити на зв’язок, пізніше зафіксовано спрацьовування аварійного маяка. Тривають пошуки», – сказало джерело.

На борту, за даними співрозмовника агентства «Інтерфакс», перебувають 13 людей. За інформацією джерел «РИА Новости» і ТАСС, у літаку 17 людей.

Це вже другий цього місяця інцидент із пасажирським літаком сімейства Ан у Росії. 6 липня на Камчатці розбився літак Ан-26, який виконував рейс зі столиці регіону – Петропавловська-Камчатського – в адміністративний центр Коряцького округу – селище Палану. Загинули всі 28 людей, які перебували на борту. За попередніми результатами розслідування, причиною трагедії стала помилка екіпажу.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG