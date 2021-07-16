У Росії зник другий за місяць пасажирський літак

У районі російського міста Томська зник пасажирський літак Ан-28, повідомляють провідні російські інформагенції з посиланням на власні джерела.

«Літак Ан-28 перестав виходити на зв’язок, пізніше зафіксовано спрацьовування аварійного маяка. Тривають пошуки», – сказало джерело.

На борту, за даними співрозмовника агентства «Інтерфакс», перебувають 13 людей. За інформацією джерел «РИА Новости» і ТАСС, у літаку 17 людей.

Це вже другий цього місяця інцидент із пасажирським літаком сімейства Ан у Росії. 6 липня на Камчатці розбився літак Ан-26, який виконував рейс зі столиці регіону – Петропавловська-Камчатського – в адміністративний центр Коряцького округу – селище Палану. Загинули всі 28 людей, які перебували на борту. За попередніми результатами розслідування, причиною трагедії стала помилка екіпажу.