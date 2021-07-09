Росія: на Камчатці знайшли бортові самописці Ан-26

Рятувальники на Камчатці в Росії знайшли на схилі сопки в районі селища Палана один з бортових самописців літака Ан-26, який розбився 6 липня.

В катастрофі загинули всі 28 людей, які перебувалина борту.

Джерело агентства «Интерфакс» в адміністрації Палани повідомило, що при первинному огляді видимих пошкоджень «чорних ящиків» не виявили.

Літак Ан-26 летів зі столиці регіону – Петропавловська-Камчатського – в адміністративний центр Коряцького округу – селище Палану.

За попередніми даними, двомоторний турбогвинтовий літак заходив на посадку при поганій видимості і врізався в скелю.

Причиною того, що сталося, на думку слідчих, крім поганої погоди, могли стати технічні несправності і помилка екіпажу. Керівництво камчатського авіапідприємства, якому належав Aн-26, стверджує, що борт перед вильотом був повністю справний, а екіпаж був досвідченим. Льотчики неодноразово виконували рейс з Петропавловська-Камчатського в Палану.