Серед загиблих в авіакатастрофі в Росії було двоє громадян України – МЗС

У складі екіпажу транспортного літака Ан-12, який розбився під російським Іркутськом, було двоє громадян України, повідомило у твітері Міністерство закордонних справ.

«За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв’язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. «Гаряча лінія» консульства для родичів: +79133791293», – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше російські медіа повідомили про те, що під Іркутськом у Росії 3 листопада розбився вантажний літак Ан-12, який належить білоруській авіакомпанії «Гродно».

Як повідомили в російському Міністерстві надзвичайних ситуацій, на борту перебували семеро людей, усі вони загинули.