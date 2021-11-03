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МЗС перевіряє, чи були на борту літака, який розбився в Росії, громадяни України

Раніше російські медіа повідомили про те, що під Іркутськом у Росії розбився вантажний літак Ан-12, який належить білоруській авіакомпанії «Гродно»

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію щодо наявності громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії.

Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко 3 листопада.

«МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії», – заявив він у своєму твітері.

Раніше російські медіа повідомили про те, що під Іркутськом у Росії розбився вантажний літак Ан-12, який належить білоруській авіакомпанії «Гродно».

Як повідомили в російському Міністерстві надзичайних ситуацій, на борту перебували семеро людей.

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