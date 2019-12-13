У Росії загасили пожежу на авіаносці. «Адмірал Кузнецов» горів добу

Пожежу на російському важкому авіаносному крейсері «Адмірал Кузнецов» загасили більше ніж через добу після її початку, заявив голова російської Об’єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов. На борту корабля працює комісія зі з’ясування причин інциденту.

Уранці 12 грудня в першому енергоблоці корабля, що стоїть на ремонті в Мурманську, сталося загоряння від іскри при проведенні зварювальних робіт. Площа пожежі сягнула 600 квадратних метрів. На борту перебували 400 людей, одна людина загинула, ще 12 постраждали. Ще один член екіпажу зник безвісти.

Важкий авіаносний крейсер «Адмірал Кузнецов» – єдиний авіаносець у складі російського флоту. Ремонт корабля мав тривати до кінця 2022 року, але тепер триватиме щонайменше на рік довше.

Відмовитися від єдиного авіаносця флот не може, зазначає видання. Тоді льотчики палубної авіації втратять можливість тренуватися в реальних бойових умовах, що завадить російському флоту використовувати корабельну авіацію в майбутньому.