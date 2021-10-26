Росія оновила рекорд добової смертності від COVID-19

У Росії за добу 25 жовтня виявлено 36 446 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє оперативний штаб у Москві.

Минулої доби зафіксована максимальна з початку поширення хвороби смертність. 25 жовтня померли 1 106 людей, у яких був підтверджений діагноз COVID-19. Росія включає до своїх зведень і дані з окупованого українського Криму.

Через зростання захворюваності російський президент Володимир Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня до 7 листопада включно. Через святкування в Росії Дня народної єдності фактично неробочими будуть тільки три дні, з 1 до 3 листопада. Регіони з найскладнішою епідеміологічною ситуацією можуть оголосити неробочі дні вже з 23 жовтня.