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27 Вересень 2019, Київ 23:14
Новини | Міжнародні

Росія: влада вважає, що Deutsche Welle порушила закон під час висвітлення протестів

Вхід до штаб-квартири DW в Бонні

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Російська парламентська комісія стверджує, що німецький державний мовник Deutsche Welle (DW) порушив закон, висвітлюючи протести влітку 2019 року. Також законодавці заявили, що розслідуватимуть із цього приводу і роботу інших засобів інформації, серед яких Радіо Свобода.

Голова комісії з питань зовнішнього втручання у внутрішні справи Росії Василь Піскарьов заявив 27 вересня, що парламент попросить міністерство закордонних справ розглянути питання про відкликання акредитації Deutsche Welle для роботи в країні. За даними російських депутатів, російська служба Deutsche Welle 27 липня оприлюднила твіт «Москва, вийди!» Комісія розцінила це як спробу вплинути на внутрішні справи Росії.

Наглядова рада DW відхилила «будь-які припущення», що мовник втручався у внутрішні справи Росії.

Російську поліцію піддають критиці за перешкоджання журналістам, які від кінця липня висвітлюють серію великих акцій протесту в Москві. Кілька журналістів були затримані, їхнє обладнання пошкоджене.

/**/ /**/ /**/ Мітингувальники з плакатом «План Путіна – геноцид народу» перед поліцейськими, які блокують вулицю під час мітингу проти підвищення пенсійного віку. Санкт-Петербург, 9 вересня 2018 року
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