Росія: влада вважає, що Deutsche Welle порушила закон під час висвітлення протестів

Російська парламентська комісія стверджує, що німецький державний мовник Deutsche Welle (DW) порушив закон, висвітлюючи протести влітку 2019 року. Також законодавці заявили, що розслідуватимуть із цього приводу і роботу інших засобів інформації, серед яких Радіо Свобода.

Голова комісії з питань зовнішнього втручання у внутрішні справи Росії Василь Піскарьов заявив 27 вересня, що парламент попросить міністерство закордонних справ розглянути питання про відкликання акредитації Deutsche Welle для роботи в країні. За даними російських депутатів, російська служба Deutsche Welle 27 липня оприлюднила твіт «Москва, вийди!» Комісія розцінила це як спробу вплинути на внутрішні справи Росії.

Наглядова рада DW відхилила «будь-які припущення», що мовник втручався у внутрішні справи Росії.

Російську поліцію піддають критиці за перешкоджання журналістам, які від кінця липня висвітлюють серію великих акцій протесту в Москві. Кілька журналістів були затримані, їхнє обладнання пошкоджене.