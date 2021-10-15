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Показ фільму про Голодомор: голову «Меморіалу» в Росії викликали до поліції

Фільм, під час показу якого стався напад, оповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України

Голова правління «Міжнародного Меморіалу» Ян Рачинський отримав повідомлення з вимогою з’явитися для надання пояснень до відділу економічної безпеки і протидії корупції управління МВС у Москві. Про це повідомляє телеканал «Дождь», який ознайомився з документом.

Повідомлення Рачинському вручене на наступний день після того, як група невідомих агресивних молодиків у масках увірвалася на кінопоказ, який проходив в офісі «Меморіалу», і спробувала його зірвати. Викликана поліція затримала лише трьох нападників (вони, ймовірно, були відпущені), але впродовж кількох годин оглядала помешкання, не випускаючи з нього співробітників «Меморіалу», а також вилучила відеореєстратор і частину пожежної сигналізації.

Згідно з повідомленням, Рачинського викликали до відділу поліції «в зв’язку з перевіркою», проте з чим вона пов’язана, не повідомляється. Згідно з повідомленням, Рачинського зобов’язали впродовж п’яти днів надати свідоцтво про реєстрацію «Меморіалу» та інші документи, в тому числі фінансові, з моменту його реєстрації.

Поліція вимагає надати електронну копію польського фільму про Голодомор «Ґарет Джонс» (в українському прокаті – «Ціна правди», режисерка Аґнешка Холланд), під час показу якого в офіс увірвалися невідомі. Хто ці люди, як і раніше, неясно. Вони скандували «фашисти», «іноземні агенти», «ганьба», «не забудемо, не пробачимо», проте про якісь конкретні претензії до «Меморіалу» чи фільму не заявляли.

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