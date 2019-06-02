Зеркаль: 3 червня суд ООН розгляне справу про порушення Росією конвенції про фінансування тероризму

3 червня Міжнародний суд ООН в нідерландській Гаазі розгляне справу щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, повідомила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у Facebook.

«О 10 годині ранку суд в Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в суду юрисдикції щодо нашого великого позову. Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті. Розгляд справи по суті – це детальне дослідження всіх доказів, експертних думок та показів свідків, які Україна надала суду на 17 500 сторінках ще рік тому», – заявила Зеркаль.

Вона зазначила, що більшість матеріалів буде оприлюднена на сайті 3 червня.

«Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами, включаючи юридичну гімнастику та еквілібристику», – пише Зеркаль.

Заступниця міністра зазначила, що українська юридична команда готова до «чергової порції російської пропаганди».

«Незважаючи на те, що наша делегація є набагато меншою за російську, вона складається з перевірених часом представників МЗС, СБУ, ГПУ, які безпосередньо розслідують справи щодо збиття МН17, терористичних актів в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, забезпечують надання міжнародно-правової допомоги та брали участь в усіх переговорах з росіянами щодо цих питань», – підкреслила Зеркаль.

Слухання відбуватимуться із 3 по 7 червня.

16 січня 2017 року Україна розпочала справу в Міжнародному суді ООН проти Російської Федерації «у зв’язку з її численними та систематичними порушеннями Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації».

12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.

12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності в суду юрисдикції для розгляду справи.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, понад 13 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч