У Росії проти Google порушили адміністративну справу

Російський регулятивний орган «Роскомнадзор» порушив адміністративну справу щодо компанії Google, звинувативши її в тому, що вона не видаляє з пошукової видачі сайти з інформацією, забороненою для ознайомлення користувачам у Росії.

У «Роскомнадзорі» повідомили, що раніше у пошуковій видачі Google виявили сайти, заблоковані в РФ, зокрема ресурси з «екстремістським, порнографічним та суїцидальним контентом».

За оцінкою відомства, в середньому Google не видаляє з пошукової видачі до 30% забороненого в РФ контенту.

Адміністративну справу порушили за статтею про повторне невиконання обов’язків оператором пошукової системи. Тепер компанії загрожує штраф розміром від півтора до п’яти мільйонів рублів.

Згідно з російським законодавством, пошуковики зобов’язані видаляти зі своєї пошукової видачі сайти, заблоковані в РФ. Для цього вони мають підключитися до реєстру заборонених сайтів.

У 2019 році Москва вже оштрафувала Google на 500 тисяч рублів за відмову підключитися до реєстру, а також на 700 тисяч рублів нібито за те, що компанія знизила в пошуковій видачі частку фільтрації забороненого контенту.

Компанія Google регулярно видаляє з пошукової видачі посилання на заборонені сайти, але не автоматично, а після вивчення підстав заборони.