У Держдуму Росії внесли проєкт закону про блокування інтернет-ресурсів

У Держдуму Росії внесли законопроєкт, який надасть правоохоронним органам можливість без звернення до суду ініціювати блокування будь-якого інтернет-ресурсу як «екстремістського». Для цього буде достатньо висновку одного експерта, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Автори документа – депутати законодавчих зборів Башкирії і депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Рамзі Ішсарін.

Зараз у Росії для блокування так званих «екстремістських» сайтів потрібне рішення суду. Роскомнадзор вносить їх до Єдиного реєстру забороненої інформації тільки після того, як ознаки екстремізму в них побачить федеральний суд на підставі заяви прокуратури або слідства.

На думку авторів нового законопроекту, нинішня процедура неефективна, оскільки від виявлення «екстремістського» ресурсу до його блокування проходить занадто багато часу. У пояснювальній записці до документа йдеться, що це дозволяє порушникам закону «продовжувати безкарно здійснювати протиправну діяльність і залучати до неї нових учасників».