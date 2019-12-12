Росія здійснила оформлення «гумконвою» в односторонньому порядку – ДПСУ

Українські прикордонники заявляють, що не отримали можливості належно оглянути колони автомобілів, які Росія називає «гуманітарним конвоєм» для непідконтрольних українському урядові районів Донецької та Луганської областей.

«Його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування, медобладнання та медикаменти. Однак, враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру», – вказано в повідомленні.

У непідконтрольні урядові України райони Донецької та Луганської областей 12 грудня в’їхав 95-й так званий «гуманітарний конвой» із Росії.

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії повідомило, що «колони доставлять жителям Донбасу понад 435 тонн гуманітарних вантажів, у складі яких медикаменти і дитячі продуктові набори».

Міністерство закордонних справ України після кожного такого порушення державного кордону висловлює протест. Офіційний Київ вимагає припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету української держави.

Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають.