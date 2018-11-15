Росія: Дума підтримала в першому читанні скасування кримінальної відповідальності за репости

Депутати Державної думи Росії підтримали в першому читанні законопроект, який передбачає скасування кримінальної відповідальності за репости.

Згідно із запропонованими змінами, першим покаранням за репост матеріалів із мовою ненависті й ворожнечі буде адміністративний штраф. Кримінальна відповідальність наставатиме лише у випадку, якщо людина вже притягувалася до адміністративної відповідальності за репост протягом року.

Законопроект про декриміналізацію репостів вніс до Державної думи президент Росії Володимир Путін.

У 2017 році в Росії за репости й лайки в соціальних мережах до кримінальної відповідальності притягли 461 людину.