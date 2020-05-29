У Росії вдруге за два дні затримали журналістів Фельгенгауер і Плющева

У столиці Росії Москві вдруге за останні два дні поліція затримала журналістів радіостанції «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер і Олександра Плющева. Це сталося поблизу будівлі МВС, де тривають одиночні пікети на підтримку журналіста Іллі Азара. Раніше цього тижня сам Азар отримав 15 діб адміністративного арешту після одиночного пікету з вимогою припинити переслідування засновника акаунту «Омбудсмен поліції» Володимира Воронцова та пов’язаних із ним людей.

На відміну від 28 травня, коли Фельгенгауер і Плющев були учасниками одиночних пікетів, цього разу вони стояли серед групи журналістів. 29 травня на одиночних пікетах у Москві затримали вже понад 20 людей.

Після затримань 28 травня із закликом негайно звільнити затриманих до російської влади звернувся представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір. Через кілька годин після затримання журналісти залишили поліцейський відділок.

За чинним російським законодавством, одиночний пікет – єдина форма протесту, яка не потребує попереднього узгодження з владою. Але фактично поліція часто затримує учасників будь-якого протестного виступу.