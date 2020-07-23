Росія: на журналіста, якому поліцейський зламав руку, склали три протоколи

У російському місті Санкт-Петербург поліція склала три протоколи про адміністративні правопорушення на кореспондента видання «Медіазона» Давида Френкеля, якому поліцейський зламав плече на виборчій дільниці під час дострокового голосування за поправки до Конституції. Про це повідомляє «Медіазона».

На Френкеля склали протоколи за непокору співробітнику поліції, втручання в роботу виборчкому і порушення режиму самоізоляції.

Давид Френкель 30 червня намагався потрапити на виборчу дільницю №2219 в Петербурзі після повідомлень про можливі порушення під час попереднього голосування щодо поправок до Конституції. Поліцейський не пропускав кореспондента і зажадав, щоб він пішов із приміщення. При цьому у Френкеля була акредитація Центральної виборчої комісії, яка дозволяла йому перебувати на дільниці.

Співробітник поліції з номером 009175 спробував вигнати його з дільниці, де проходило голосування. Поліцейський заломив журналісту руку і вдарив по ній кулаком. Пізніше у Френкеля діагностували перелом руки і зробили операцію.

У МВС Росії вважають, що поліцейський діяв у межах закону, а голова петербурзької виборчої комісії Віктор Міненко заявив, що журналіст «Медіазони» «поводився очевидно провокаційно», а перелом отримав, бо, за словами поліцейських, впав сам.