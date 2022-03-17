Росія: Путін пропонує компаніям, на які накладені санкції, прийти до окупованого Криму

Президент Росії Володимир Путін 17 березня запропонував компаніям, на які накладені санкції, вийти на ринок анексованого Криму. З 2014 року на півострові через загрозу санкцій не працював великий російський бізнес та державні компанії, включно з «Російськими залізницями» (РЖД) та «Сбербанком».

На нараді з розвитку окупованого Криму та Севастополя російський президент заявив, що введені проти країни обмеження «не лише створюють проблеми, а й відкривають нові можливості», цитує його агенція ТАСС. Як приклад він навів державний «Промсвязьбанк», який має розпочати роботу в анексованому регіоні «якнайширше і якнайшвидше».

«За умов нових санкцій великі російські бізнес-структури, у тому числі банки, можуть спокійно приходити до Криму – тепер їм немає чого боятися», – сказав Путін.

Крим був анексований Росією після так званого «референдуму» в березні 2014 року. Він був проведений з порушенням законодавства України і після того, як основні обʼєкти регіону були взяті під контроль російськими військами. Україна та більша частина країн світу не визнають це голосування та його підсумки.