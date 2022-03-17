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Росія: Путін пропонує компаніям, на які накладені санкції, прийти до окупованого Криму

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін 17 березня запропонував компаніям, на які накладені санкції, вийти на ринок анексованого Криму. З 2014 року на півострові через загрозу санкцій не працював великий російський бізнес та державні компанії, включно з «Російськими залізницями» (РЖД) та «Сбербанком».

На нараді з розвитку окупованого Криму та Севастополя російський президент заявив, що введені проти країни обмеження «не лише створюють проблеми, а й відкривають нові можливості», цитує його агенція ТАСС. Як приклад він навів державний «Промсвязьбанк», який має розпочати роботу в анексованому регіоні «якнайширше і якнайшвидше».

«За умов нових санкцій великі російські бізнес-структури, у тому числі банки, можуть спокійно приходити до Криму – тепер їм немає чого боятися», – сказав Путін.

Крим був анексований Росією після так званого «референдуму» в березні 2014 року. Він був проведений з порушенням законодавства України і після того, як основні обʼєкти регіону були взяті під контроль російськими військами. Україна та більша частина країн світу не визнають це голосування та його підсумки.

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