Росія «вкрала української води на майже 620 мільйонів гривень» – Держекоінспекція

Від початку широкомасштабної війни в Україні Росія «вкрала української води на майже 620 мільйонів гривень». Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

За її даними, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північнокримського каналу Росія здійснює водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро.

«Країною-агресором 24 лютого 2022 року було захоплено всі гідротехнічні споруди Північнокримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпра до півострова Крим. Ворог 27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу», – повідомляють у відомстві.

Сума збитків за самовільне використання водних ресурсів України, за даними Держекоінспекції, складає 32 628 960 гривень на добу.

«Отже, злодій вже поцупив води на загальну суму майже 620 мільйонів гривень», – підсумовують у відомстві.

10 березня у державному підприємстві «Енергоатом» повідомили, що російські війська, які зайняли територію Запорізької атомної електростанції, замінували узбережжя Каховського водосховища.

12 березня голова української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив, що «вода Північнокримським каналом у Крим просто так не піде».

«Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, Північнокримським каналом. Але вода просто не може сама йти – це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями. Тобто ви зрозуміли, що я маю на увазі. Просто так вода туди не пішла і не піде», – наголосив Буданов.

25 лютого підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що для відновлення подачі води Північнокримським каналом на територію Кримського півострова необхідно два тижні. До цього Аксьонов заявляв, що Крим готується приймати воду Північнокримським каналом.

Каховське водосховище – одне з шести великих водосховищ на Дніпрі, його площа 2 155 квадратних кілометрів.

Масштабна війна Росії проти України триває 22-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу запроваджують проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.