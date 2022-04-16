Росія: Путін підписав закон про штрафи за ототожнення СРСР та нацистської Німеччини

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який вводить до Кодексу про адміністративні правопорушення статтю про «публічне ототожнення» СРСР із нацистською Німеччиною та заперечення «вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи».

За цією статтею передбачено покарання для фізичних осіб – штраф до 2 тисяч рублів або арешт до 15 діб, для юридичних осіб – штраф до 50 тисяч рублів.

У законопроєкті, який Держдума ухвалила 6 квітня, говорилося, що під ототожненням мають на увазі згадку подібності цілей, рішень та дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями та діями керівництва нацистської Німеччини.