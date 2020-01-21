У Росії оголошений склад нового уряду

Президент Росії Володимир Путін 21 січня підписав указ про структуру нового уряду під головуванням Михайла Мішустіна. У прем’єра буде дев’ять заступників, один із них буде першим віцепрем’єром. Це Андрій Бєлоусов, який раніше працював помічником президента Росії. Серед відомих персон, які зберегли свої посади – міністр закордонних справ Сергій Лавров і міністр оборони Сергій Шойгу.

У новому уряді не буде міністерства в справах Північного Кавказу.

У Будинку уряду Росії відбувається перше засідання нового кабінету. Виступаючи на ньому, Путін назвав його склад «збалансованим», зазначивши, що в ньому залишилося кілька міністрів із колишнього кабінету Дмитра Медведєва, але прийшло і багато нових міністрів.

Президент Росії Володимир Путін 16 січня призначив на посаду прем’єр-міністра Михайла Мішустіна замість Дмитра Медведєва, який подав у відставку днем раніше. Це сталося після оголошення Путіним послання Федеральним зборам, у якому він запропонував зміни до Конституції, що мають змінити політичну систему країни.