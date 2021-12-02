У Росії за мільярд рублів розробили смартфон для спецслужб. Він не має виходу в інтернет

У Росії розробили смартфон, призначений для потреб військових та спецслужб, повідомляє видання «Коммерсант». Його розробниками є група «Акваріус» та «Лабораторія Касперського».

Гаджет працює на операційній системі «Лабораторії Касперського» KasperskyOS, у нього немає доступу до глобального інтернету, але за його допомогою можна зайти до програм та корпоративних сервісів у захищеному режимі через IP-зʼєднання.

«Акваріус» випустив уже 200 смартфонів. До кінця року компанія планує випустити ще 3 тисячі таких пристроїв. Розробка коштувала мільярд рублів (це близько 370 мільйонів гривень), вартість одного смартфона не розголошується.

Як стверджують джерела, смартфон добре захищений і не призначений для споживчого ринку. Попит на пристрої організує посилення контролю над співробітниками спецслужб у частині використання власних пристроїв.

Операційну систему KasperskyOS розпочали тестувати наприкінці 2019 року.

Раніше група Infowatch вже намагалася розробити проєкт захищеного смартфону для держсектора «Тайгафон». Проєкт згорнули наприкінці 2019 року зі збитком у 40 мільйонів рублів (майже 15 мільйонів гривень).