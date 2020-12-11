У Росії смертник підірвав бомбу біля будівлі ФСБ, є поранені

У російському регіоні Карачаєво-Черкесія на Кавказі біля будівлі регіонального управління ФСБ зранку 11 грудня стався вибух, повідомляють російські інформагенції.

Поранень зазнали шестеро людей, серед яких співробітники російської спецслужби та випадкові перехожі. За попередньою інформацією, вибух скоїв смертник; він загинув.

«За попередніми даними, чоловік поділяв погляди екстремістських угруповань. Перед вибухом він підійшов до групи правоохоронців біля входу до будівлі відділу ФСБ і підірвав себе з криками «Аллаху акбар», – повідомляє агенція «Інтерфакс» із посиланням на джерела.

Інше джерело агенції вказало, що вибухів було два: о 7-й ранку біля будівлі вибухнула невелика бомба, а через кілька годин, коли співробітники ФСБ вели роботу на місці події, до них під’їхала машина, з неї вибіг смертник і підірвав себе. Аналогічну версію наводить видання Baza.