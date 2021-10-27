Росія: за заперечення «вирішальної ролі СРСР» у перемозі над нацизмом планують позбавляти свободи на 15 діб

Державна дума Росії розгляне поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, що встановлюють відповідальність за заперечення вирішальної ролі Радянського Союзу в перемозі над нацистською Німеччиною, за ототожнення цілей комуністів та нацистської Німеччини в Другій світовій війні та за невизнання гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи.

Заборона на ці дії була ухвалена парламентом раніше цього року, закон підписав президент Володимир Путін. Відповідальність порушення у ньому не встановлювалася. Новий документ пропонує штрафувати громадян на суму до п’яти тисяч рублів (це майже дві тисячі гривень) або заарештовувати на 15 діб. Штрафи для посадових та юридичних осіб становитимуть до 100 тисяч рублів (це майже 40 тисяч гривень). Однією з форм покарання є також зупинення роботи терміном до трьох місяців.

Перед ухваленням закону про заборону заперечення ролі СРСР та ототожнення цілей комуністів і нацистів документ критикувала частина істориків.

Вони вважають, що формулювання закону дозволяють обмежити вільну історичну дискусію, зокрема про роль СРСР у розв’язанні Другої світової війни, про внесок інших країн у перемогу у війні та про повоєнний поділ світу, за якого Москва включила до зони свого впливу країни Східної та Центральної Європи, що у багатьох із них розглядається як окупація Радянським Союзом.