Росія: підсудний Шамсутдінов не став вибачатися за вбивство офіцера

У Росії обвинувачений у вбивстві восьми військових рядовий Раміль Шамсутдінов не став вибачатися перед удовою застреленого ним офіцера Данила П’янкова. Солдат-строковик стверджує, що старший лейтенант знущався з нього, побиття відбувалося в коридорах, де немає відеокамер, повідомив російській службі Радіо Свобода адвокат Равіль Тугушев.

За словами Шамсутдінова, П’янков намагався нахилити його головою в унітаз, а за кілька днів до стрілянини не давав спати і змушував вчити статут.

«Скажи, будь ласка, невже не можна було слухати накази мого чоловіка, сумлінно вивчити статут. Навіщо убив мого чоловіка?» – запитала Шамсутдінова в суді вдова Оксана П’янкова.

Підсудний сказав, що не може відповісти на це запитання. Він не став вибачатися перед удовою, хоча робив це щодо інших родичів загиблих.

На суді також були представлені підсумки огляду відеозаписів із приміщення, в якому Шамсутдінов з 22 до 25 жовтня 2019 року разом із іншими строковиками «вивчав різні документи». За словами сторони обвинувачення, «будь-яких конфліктів із іншими військовослужбовцями, застосування до них насильства, в тому числі до Шамсутдінова, з боку будь-кого не встановлено». На це Шамсутдинов заявив, що били його в приміщеннях, де немає камер відеоспостереження, наприклад у малому коридорі біля гардероба.

Раміля Шамсутдінова звинувачують за статтями «Вбивство» і «Замах на вбивство». Його справу розглядає суд присяжних. Зараз докази висуває сторона обвинувачення. Раніше двоє свідків підтвердили знущання і побиття Шамсутдінова.

У жовтні 2019 року у військовій частині селища Гірський у Забайкаллі рядовий Раміль Шамсутдінов застрелив вісім осіб, у тому числі двох офіцерів. Згідно зі свідченнями солдата, з нього знущалися колеги по службі, а один із офіцерів погрожував йому зґвалтуванням.

У міністерстві оборони визнали, що у Шамсутдінова був конфлікт із одним із офіцерів. Була порушена кримінальна справа про дідівщину. Читинський гарнізонний військовий суд засудив до двох років умовного терміну солдата Руслана Мухатова, який знущався з Шамсутдінова. У вересні 2020 року справу Шамсудтінова слідчі передали до суду.