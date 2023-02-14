У Росії трьох генералів звільнили за погану якість форми – ЗМІ

Міністерство оборони Росії звільнило трьох генералів за погану якість військової форми та залучило нового підрядника для її виготовлення. Його власники повʼязані з російськими чиновниками, а ціни перевищують аналоги втричі, пише видання «Верстка» з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією у відомстві.

Рішення про звільнення генералів-тиловиків, за даними видання, було ухвалене 19 січня за участю міністра Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. На зустрічі військові начальники розкритикували якість військової форми, яка, за їхніми словами, не відповідала вимогам теплоізоляції, військовослужбовці нарікали на холод і незручність.

Критика стосувалася також постачальників спецодягу, у тому числі ЗАТ «Кіраса» та ЦНИИТОЧМАШ. Натомість, як стверджується, міноборони обрало нового підрядника – ОКБ «Гардарика». Ця компанія, за даними РБК, у лютому презентує нову форму. До складу екіпірування, як повідомлялося, входить комплект літньої, вітроводозахисної, демісезонної та зимової польової форми одягу.

ОКБ «Гардарика» заснували 25 березня 2022 року Артем Степаненко (60%) та Іван Сільченко (40%). Регіональне видання 76.ру називало його сином заступника голови Росмайна Дмитра Степаненка, який також обіймав посаду голови уряду Ярославської області.

Степаненко та Сільченко володіють ще трьома компаніями компаніями, які були створені у вересні 2022 року, а також ОКБ «Беркана».

ОКБ «Беркана» була заснована у 2012 році конструктором одягу Анною Хараман, від самого початку компанія розробляла дизайн та шила тактичний одяг, проте у 2020 році Степаненко та Сільченко стали новими співвласниками компанії, а Хараман залишила склад її власників. У 2021 році вона повідомила, що втратила контроль над компанією.

«Дуже схоже, що Степаненко і Сільченко просто створили 25 березня 2022 року нову юридичну особу ОКБ «Гардарика», найняли туди гендиректором швачку Дугельну Ксенію (вона зараз є гендиректором бюро) і почали шити тактичний одяг, який розробила Ганна Хараман, просто в три рази підвищивши ціни», – заявив співрозмовник, обізнаний із ситуацією в міністерстві оборони.