У Росії середній вік чиновників сягнув показника епохи Брежнєва

Середній вік російських чиновників сягнув 55 років, підрахувало видання «Важливі історії». Ідеться про керівництво адміністрації президента, членів уряду, Ради безпеки та Державної ради, депутатів Державної думи та керівників федеральних служб та агенцій.

Найбільш віковим органом влади в Росії виявилася Рада безпеки: середній вік її членів – 62 роки, більш як половина учасників Ради безпеки – пенсіонери.

Середній вік членів керівних органів СРСР до кінця епохи правління Леоніда Брежнєва (був генеральним секретарем ЦК КПРС із 1964 до 1982 року) становив 55,9 року. У період правління Михайла Горбачова показник знизився до 51,6 року, а Бориса Єльцина, який був президентом Росії з 1991 до 1999 року, – до 50,2 року.

На початку президентства Володимира Путіна, якому цього року виповнюється 70 років, середній вік чиновників із керівних органів влади становив 50,9 року.