Росія здійснює «інформаційну війну» проти США – директор ФБР

Росія здійснює «інформаційну війну» проти Сполучених Штатів перед президентськими виборами 2020 року, але ознак намагань Москви порушити виборчу інфраструктуру наразі немає, заявив 5 лютого в юридичному комітеті Палати представників директор ФБР Крістофер Рей.
Росія використовує таємну кампанію в соціальних мережах для розділення громадської думки у США та використання розбіжностей для створення розбрату між американцями, твердить керівник ФБР. Ці зауваження узгоджуються з висновками американських спецслужб, що Росія проводила аналогічні операції під час президентської кампанії 2016 року в США. Москва продовжує заперечувати такі висновки, попри переконливі докази.
Рей додав, що нинішні зусилля включають використання вигаданих акаунтів, комп’ютерних ботів, публікацій у соціальних мережах та дезінформації. За його словами, зусилля можуть посилитися впродовж виборчого року, і це ускладнює боротьбу більше, ніж конкретна хакерська атака.
У 2016 році, за даними спецслужб США, росіяни зламали електронну пошту штабу тодішньої кандидатки на посаду президента від Демократичної партії Гілларі Клінтон та перевірили місцеві виборчі системи щодо можливих вразливих місць.
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