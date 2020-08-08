У Росії від COVID-19 померли два високопоставлені ієрархи РПЦ

У Росії від коронавірусної інфекції COVID-19 померли два високопоставлені архієреї Російської православної церкви (РПЦ), повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Голова Вищого загальноцерковного суду Російської православної церкви митрополит Ісідор (Кириченко) помер у віці 79 років.

Ісидор 33 роки був головним архієреєм Кубані. Він вступив до Ленінградської духовної академії після закінчення школи в 1959 році, а в 1967 році був пострижений у чернецтво митрополитом Никодимом (Ротовим), впливовим єпископом РПЦ, наставником чинного предстоятеля церкви патріарха Кирила (Гундяєва). За радянських часів обіймав посаду єпископа Архангельського і Холмогорського.

Помер також найвідоміший екзорцист РПЦ архімандрит Герман (Чесноков), який служив у найбільшому монастирі РПЦ, Троїце-Сергієвій Лаврі. Йому також було 79 років.

Герман перебував у тяжкому стані вже в травні, був підключений до апарату штучної вентиляції легень. За період пандемії в лаврі померли від коронавірусної інфекції п'ять архімандритів, три ігумени, ієромонах і два ієродиякони.

Архімандрит Герман був відомий у православному світі як єдиний офіційний екзорцист РПЦ. Він регулярно проводив обряд вичитки, тобто «вигнання бісів». До священника регулярно приїздили православні з усього світу, він робив ці дії з дозволу церковної влади, на це його благословив ще позаминулий предстоятель РПЦ патріарх Пімен.