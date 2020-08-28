Росія висилає співробітника посольства Норвегії в Москві

Москва висилає одного зі дипломатів посольства Норвегії, повідомляє сайті Міністерства закордонних справ Росії. Дипломат має залишити країну впродовж трьох днів.

28 серпня посол Норвегії в Росії був викликаний до російського МЗС, де йому було оголошено про висилку співробітника посольства. Ім’я норвежця, який був оголошений персоною нон ґрата, в повідомленні МЗС не називається.

19 серпня стало відомо про рішення норвезької влади вислати російського дипломата у зв’язку з недавнім шпигунським скандалом. У Москві тоді заявили про неминучу відповідь на ці дії Осло.

Раніше поліція в Осло затримала норвежця за підозрою в передаванні іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди національним інтересам. Його затримали після зустрічі з людиною, яка, імовірно, є співробітником російської розвідки. Норвезькі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що затриманий походить із Росії. Він працює співробітником консалтингової компанії, що співпрацює з проєктом «Північний потік-2».

Попередній шпигунський скандал між Росією і Норвегією стався в 2017 році. Тоді в Москві був арештований норвежець Фроде Берг, його звинуватили в отриманні секретних даних про ВМФ Росії. У 2019 році Берг отримав 14 років позбавлення волі і незабаром разом із двома литовцями був обміняний на двох засуджених у Литві за шпигунство росіян.