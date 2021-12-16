Загроза з боку Росії перебуває в центрі уваги саміту ЄС

Лідери Євросоюзу збираються в Брюсселі 16 грудня на саміт, головними темами якого будуть події в Білорусі та навколо неї, COVID-19, енергетика та напруженість на українсько-російському кордоні.

Нарощування військових сил Росії поблизу кордонів України та занепокоєння щодо потенційного вторгнення є головним пунктом порядку денного. Євросоюз закликав Росію до деескалації та відновлення дипломатичних методів щодо семирічного конфлікту на сході України. Брюссель погрожує новими сильними санкціями у координації з Великою Британією та Сполученими Штатами в разі будь-якого нового нападу.

Росія заперечує, що має плани нападу на Україну, і висуває вимоги щодо потенційного членства України в НАТО та діяльності західного альянсу поблизу свого західного кордону.

Напруженість між Україною та Росією вже була в центрі уваги 15 грудня на саміті «Східного партнерства», який відбувся з участю президента України Володимира Зеленського.