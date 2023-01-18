У Росії застрелили солдата, який утік з війни в Україні

Російський солдат Дмитро Перов, який утік зі зброєю зі своєї військової частини, був застрелений спецпризначенцями, повідомила пресслужба уряду Липецької області

Телеграм-канали Mash та Astra пишуть, що військовослужбовець чинив опір. Зазначається, що поліцейські не змогли одразу підійти до загиблого та викликали на місце пригоди саперів.

Згідно з орієнтуванням, Перов «самовільно залишив розташування» військової частини в зоні проведення так званої «спеціальної воєнної операції» (офіційна російська назва війни проти України – ред.). Про те, що солдат може мати автомат із пʼятьма магазинами та кілька гранат, повідомляли «Вести Воронеж».

17 січня Перова бачили у його матері у Воронежі, повідомляв телеканал. Він потрапив на камери відеоспостереження на одній із автобусних зупинок, коли він сідав у маршрутне таксі.