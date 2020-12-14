У Росії поліція затримувала журналіста Дмитра Низовцева

У столиці Росії Москві біля будівлі ФСБ зранку 14 листопада був затриманий журналіст, кореспондент Youtube-каналу «Штаб» і співробітник громадської організації «Фонд боротьби з корупцією» Дмитро Низовцев.

Про це повідомив сам Низовцев, який у твітері опублікував кілька фотографій із відділку поліції, куди його доставили. Причини затримання наразі незрозумілі.

Про затримання Низовцева написав в твіттері також засновник ФБК Олексій Навальний: він написав, що Низовцев знімав репортаж і був затриманий співробітниками ФСБ.

Згодом Низовцев повідомив, що його звільнили.

Дмитро Низовцев – журналіст із Хабаровська, згодом співробітник штабу Навального в цьому місті. Улітку він зняв серію репортажів про масові протести в місті після арешту губернатора Сергія Фургала. Після одного з репортажів він був побитий невідомими особами. Низовцев також висвітлював акції протесту в Білорусі.