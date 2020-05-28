Поліція відпустила кількох затриманих у Москві журналістів

Журналістів Сергія Смирнова, Тетяну Фельгенгауер і Олександра Плющева відпустили з московського відділку поліції, куди їх доставили раніше 28 травня за одиночні пікети на підтримку колеги Іллі Азара.

На всіх трьох журналістів склали протоколи про порушення правил проведення мітингів і порушення так званого «режиму самоізоляції».

Всього в Москві на одиночних пікетах на підтримку Іллі Азара затримали вісьмох людей.

Із закликом негайно звільнити затриманих до російської влади звернувся представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір.

За чинним російським законодавством, одиночний пікет – єдина форма протесту, яка не потребує попереднього узгодження з владою. Але фактично поліція часто затримує учасників будь-якого протестного виступу.

Суд у Росії заарештував журналіста «Нової газети» і активіста Іллю Азара на 15 діб за одиночний пікет біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Москві. Його визнали винним у повторному порушенні законодавства про мітинги. Про це Азар повідомив в своєму телеграм-каналі.

Азара затримали під час пікету на підтримку засновника пабліку «Омбудсмен поліції» Володимира Воронцова 26 травня в центрі Москви. Підставою для затримання поліція назвала заборону на проведення публічних заходів.