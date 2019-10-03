Європейський союз затвердив візові правила для «російських паспортів» на Донбасі

Європейський союз затвердив правила видачі віз мешканцям непідконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей.

Документ, що розробила Європейська комісія та Європейська Служба зовнішньої діяльності, містить перелік критеріїв, які допоможуть консульствам розрізняти звичайні паспорти громадян Росії і ті, які Москва від квітня видає мешканцям окупованої частини Донбасу.

Згідно з новими правилами, будь-які візові заяви від мешканців окупованої частини Донбасу мають подаватися тільки у консульства на території України не залежно від громадянства.

Нові правила видачі віз Єврокомісія вже надіслала країнам Європейського союзу та Шенгенської зони.

Як зазначають у пресслужбі Європейської комісії, правила базуються на висновках Європейської ради від 20 червня 2019 року, які визначили, що Європейський союз не визнаватиме російські паспорти, видані на непідконтрольних уряду України територіях Донбасу.

Наприкінці вересня німецький щоденник Bild із посиланням на письмову відповідь німецького уряду на запит депутатки Бундестагу Ренати Альт повідомив, що уряд Німеччини ставить візи в «російські паспорти» для Донбасу. МЗС Німеччини цю інформацію заперечило.

Громадяни України, що мають біометричний паспорт, можуть відвідувати країни ЄС без візи (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування).