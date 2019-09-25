У МЗС Німеччини кажуть, що не ставлять візи в «російські паспорти» для Донбасу

Міністерство закордонних справ Німеччини заперечує інформацію про те, що німецький уряд, розглядаючи прохання про візи, не розрізняє звичайні паспорти громадян Росії і ті, які Москва від квітня видає мешканцям окупованої частини Донбасу.

Про це йдеться у відповіді МЗС Німеччини на запит DW, оприлюдненій 24 вересня.

У німецькому дипломатичному відомстві не знають жодного випадку, коли власники подібних паспортів отримали б візи, йдеться в повідомленні.

У МЗС нагадали, що в той же час жителі територій, непідконтрольних урядові України, можуть звернутися за українським паспортом і в’їхати на територію Німеччини без візи.

«Німеччина веде переговори на рівні ЄС про те, як поводитися з паспортами, виданими на сході України. Технічні деталі такої схеми ще належить уточнити», – відзначили в МЗС Німеччини.

У німецькому дипломатичному відомстві нагадали, що позиція офіційного Берліна з цього питання повністю відповідає заяві, ухваленій на саміті ЄС-Україна 10 липня 2019 року, згідно з якою, «ЄС у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами готовий розглянути подальші варіанти, у тому числі невизнання російських паспортів, виданих із порушенням Мінських угод».

Водночас у зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Німеччина разом зі своїми партнерами по Євросоюзу беззастережно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Німеччина засуджує укази президента Росії щодо спрощеного надання російського громадянства жителям Луганської та Донецької областей, наголосили в МЗС Німеччини.

Напередодні німецький щоденник Bild із посиланням на письмову відповідь німецького уряду на запит депутатки Бундестагу Ренати Альт повідомив, що уряд Німеччини, розглядаючи прохання про візи, не розрізняє звичайні паспорти громадян Росії і ті, які Москва від квітня видає мешканцям окупованої частини Донбасу.

Як пише видання, з того часу уряд Німеччини видав власникам російських паспортів майже сто тисяч віз. Наразі не відомо, скільки їх проставили в суперечливі документи для ОРДЛО.

Москва cтверджує, що російське громадянство отримали 25 тисяч українців, що живуть у Донецькій та Луганській областях. Про це заявила в середині серпня керівниця Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.

17 липня Володимир Путін вкотре розширив категорії громадян України, які можуть отримати російське громадянство за спрощеною процедурою: згідно з його указом, на це можуть розраховувати не тільки мешканці окупованих територій на сході України, а всього українського Донбасу.