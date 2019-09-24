Уряд Німеччини ставить візи в «російські паспорти» для Донбасу – ЗМІ

Уряд Німеччини, розглядаючи прохання про візи, не розрізняє звичайні паспорти громадян Росії і ті, які Москва від квітня видає мешканцям окупованої частини Донбасу. Про це йдеться в письмовій відповіді німецького уряду на запит депутатки Бундестагу Ренати Альт, про яку повідомляє німецький щоденник Bild.



Як пише видання, з того часу уряд Німеччини видав власникам російських паспортів майже сто тисяч віз. Наразі не відомо, скільки їх проставили в суперечливі документи для ОРДЛО.

Щоденник нагадує, що уряд Німеччини розкритикував укази президента Росії Володимира Путіна про видачу таких паспортів громадянам України з окупованих територій і наголошував, що це порушує суверенітет України і суперечить мінським домовленостям про врегулювання на частині Донбасу.

Але, мовиться у статті, Німеччина не відмовляється від визнання таких паспортів, заявляючи, що чекає на спільне європейське рішення.

Як каже Рената Альт, яка в парламентській фракції Вільної демократичної партії Німеччини відповідає за питання України і Росії, в неділю, 22 вересня, канцлер і міністр закордонних справ Німеччини виступали з промовами на підтримку влади України. Фактично ж, за її словами, які наводить газета, німецький уряд, не виключаючи можливості надання віз власникам «російських паспортів» зі Сходу України, «підриває всі зусилля, спрямовані на деескалацію і мир в Україні».

Москва cтверджує, що російське громадянство отримали 25 тисяч українців, що живуть у Донецькій та Луганській областях. Про це заявила в середині серпня керівниця Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.

17 липня Володимир Путін вкотре розширив категорії громадян України, які можуть отримати російське громадянство за спрощеною процедурою: згідно з його указом, на це можуть розраховувати не тільки мешканці окупованих територій на сході України, а всього українського Донбасу.