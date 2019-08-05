Естонія не визнаватиме російські паспорти, видані жителям Донбасу

Естонія не буде визнавати паспорти, які Росія з квітня видає жителям окупованого Донбасу. Відповідне рішення ухвалило міністерство закордонних справ країни.

«Це додаткова спроба підірвати незалежність України і закріпити нестабільну ситуацію з безпекою в Східній Україні. Це повністю суперечить духу Мінських угод. Сьогоднішнє рішення Росії висловлює наше принципове засудження таких спроб Росії», – заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Рішення набуває чинності з моменту ухвалення.

24 квітня Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.

17 липня Володимир Путін вкотре розширив категорії громадян України, які можуть отримати російське громадянство за спрощеною процедурою: згідно з його указом, на це можуть розраховувати не тільки мешканці окупованих територій на сході України, а всього українського Донбасу.