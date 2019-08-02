Путін підписав закон про спрощення надання дозволу на проживання в Росії українцям

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про внесення змін до законодавства, який спрощує отримання посвідки на проживання в Росії для українців. Відповідний документ з’явився на сайті правової інформації Росії 2 серпня.

Згідно з законом, перелік осіб, які можуть отримати дозвіл на тимчасове проживання без врахування затвердженої урядом квоти згідно з федеральним законом «Про правове становище іноземних громадян в Російській Федерації», повинен містити також:

громадян України або осіб без громадянства, які постійно мешкали на території України;

громадян держав, які входили до колишнього СРСР, та отримали освіту у державних вищих навчальних закладах, освітніх чи наукових організаціях на території Росії.

Крім того, документ передбачає, що люди, народжені «на території колишнього СРСР», поміж інших категорій мають право на отримання посвідки на постійне проживання, не отримавши попередньо дозволу на тимчасове проживання.

Закон набуде чинності через 90 днів після його оприлюднення.

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17 липня Володимир Путін вкотре розширив категорії громадян України, які можуть отримати російське громадянство за спрощеною процедурою: згідно з його указом, на це можуть розраховувати не тільки мешканці окупованих територій на сході України, а всього українського Донбасу.

24 квітня Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.

Попередні укази Путіна, як і його заяву 27 квітня про можливість, що громадянство Росії у спрощеному порядку нададуть усім українцям, викликали різку критику Києва. Їх також широко критикували в міжнародних колах.