Ростовський губернатор: громадянство Росії отримали 7 тисяч жителів Донбасу

Близько семи тисяч жителів Донбасу за три місяці отримали громадянство Росії за спрощеною схемою, запровадженою указом президента Володимира Путіна. Про це російському агентству «Інтерфакс» повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За його словами, рішення щодо отримання російського громадянстві чекають ще 30 тисяч людей.

Голубєв наголосив, що не бачить у проблеми, якщо українці, які отримали російські паспорти, вирішать переїхати до Ростовської області Росії. Чиновник стверджує, що у регіоні понад 47 тисяч вакансій, і ця цифра, за його словами, вдвічі перевищує кількість зареєстрованих безробітних.

У Ростовській області працюють два центри з видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

17 липня президент Росії Володимир Путін вчергове розширив категоріїгромадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства. Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в «окремих районах Донецької та Луганської областей України» (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей.

Українське МЗС засудило спрощення Росією набуття російського громадянства жителями Донбасу, вказавши, що укази Кремля щодо «паспортизації» не визнаються українською стороною.