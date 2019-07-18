Російські паспорти для Донбасу: чого хоче Путін

Президент Росії Володимир Путін розширив дію спрощеної процедури отримання російських паспортів на всю територію Донецької і Луганської областей, а не лише на окуповані Росією території. Міністерство зовнішніх справ України засудило кремлівські укази щодо «паспортизації» і наголосило, що вони не визнаватимуться українською стороною. Відреагували на указ Путіна і в Офісі президента. Там заявили, що глава держави Володимир Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання громадянства етнічним українцям з дружніх країн. Зокрема, «людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах». Учасники програми «Ваша Свобода»: Олег Саакян, політолог; Роман Цимбалюк, кореспондент агентства «УНІАН» у Москві (скайпом). Ведучий: Віталій Портников.