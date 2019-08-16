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16 Серпень 2019, Київ 12:22
Новини | Політика

Росія твердить, що видала жителям окупованих частин Донбасу 25 тисяч паспортів

Всього ж, повідомляють у МВС Росії, заяви на отримання російського паспорта подали понад 60 тисяч жителів окупованих територій Донбасу.

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Москва заявляє, що російське громадянство отримали 25 тисяч українців, що живуть у Донецькій та Луганській областях. Про це, як повідомляє державна інформагенція ТАСС, заявила керівниця Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова.

Всього ж, уточнила чиновниця, заяви на отримання російського паспорта подали понад 60 тисяч жителів окупованих територій Донбасу.

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24 квітня Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.

17 липня Володимир Путін вкотре розширив категорії громадян України, які можуть отримати російське громадянство за спрощеною процедурою: згідно з його указом, на це можуть розраховувати не тільки мешканці окупованих територій на сході України, а всього українського Донбасу.

/**/ /**/ /**/ Рішення набуває чинності з моменту ухвалення
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