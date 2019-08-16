Росія твердить, що видала жителям окупованих частин Донбасу 25 тисяч паспортів

Москва заявляє, що російське громадянство отримали 25 тисяч українців, що живуть у Донецькій та Луганській областях. Про це, як повідомляє державна інформагенція ТАСС, заявила керівниця Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова.

Всього ж, уточнила чиновниця, заяви на отримання російського паспорта подали понад 60 тисяч жителів окупованих територій Донбасу.

24 квітня Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.

17 липня Володимир Путін вкотре розширив категорії громадян України, які можуть отримати російське громадянство за спрощеною процедурою: згідно з його указом, на це можуть розраховувати не тільки мешканці окупованих територій на сході України, а всього українського Донбасу.