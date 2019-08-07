Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Серпень 2019, Київ 11:17
Донбас.Реалії

«Опять как мыши в мышеловке»: жительница ОРДЛО про российский паспорт

Иллюстративная фотография

Дивитись коментарі

(Друкуємо мовою оригіналу)

Паспорт получили, а в Европу – табу? Литва и Эстония не будут признавать российские паспорта, которые в упрощенном порядке выданы жителям ОРДЛО. А также будут добиваться, чтобы такое решение распространялось на весь Евросоюз. В группировке «ДНР» заявили, что получение российского паспорта – это не гарантия, что у жителей будет возможность путешествовать, ведь требуется еще ряд документов. А вот сами жители оккупированных городов признаются: им не до Европы, просто хотят выжить.

С одним только паспортом гражданина России жители ОРДЛО не смогут ездить в страны ЕС с визовым режимом. Об этом заявила Алла Евстифеева – директор туристической компании в оккупированном Донецке. По ее словам, желающим путешествовать также понадобится в Европу прописка в России и справка из банка.

Жительница оккупированного Луганска Инна признается, что в ОРДЛО уже возмущаются местные, что Россия снова не сдержала свое слово, а точнее «не договорила».​

/**/ /**/ /**/ В очереди на подачу документов на российский паспорт. Луганск, май 2019 года
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Дістала гробові, щоб оформити російський паспорт» – навіщо? Запитуємо луганців (рос.)

«Опять как мыши в мышеловке – пообещали сыр, все зашли, а что дальше? Вот сделали эти российские паспорта. А какой от них толк? Оказывается, нужна еще прописка. А потом нужна будет российская работа? И вообще выезжайте, только потом вы станете гражданами? С этими поездками за границу, если Евросоюз не признает, то зачем тогда делали российские паспорта? С этой «бумажкой» получается мне светит поездка от Ростова до Владивостока – вот и посмотрела весь мир», –отметила Инна.

В Литве и Эстонии уже заявили, что приняли решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям ОРДЛО после 24 апреля, если жители этих областей не были гражданами России раньше.

/**/ /**/ /**/ Рішення набуває чинності з моменту ухвалення
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Естонія не визнаватиме російські паспорти, видані жителям Донбасу

«Как Европейский союз мы должны последовательно все вместе отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины. Провокационное решение России относительно возможности в упрощенном порядке предоставлять жителям Украины российское гражданство ясно показывает, что Россия не собирается выполнять Минские договоренности», – приводит BNS слова главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

В России решение Эстонии назвали «борьбой за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке».

В социальных сетях обсуждают, «как в странах Прибалтики будут проверять, когда получили российское гражданство» жители ОРДЛО и вообще, что они живут на временно неподконтрольных Украине территориях. Правда луганчанка Инна признается, в ОРДЛО традиционно «пошумят» пару дней и забудут, потому что на поездки в ЕС сейчас даже денег не хватит у большинства жителей ОРДЛО.

«Читала, что из Украины можно за 600 гривен слетать в Германию. Пусть и в определенные дни, но ведь такая возможность есть. А у нас что? Только 1000 гривен потратишь, чтобы выехать туда, где хоть аэропорт есть. Та эти деньги, если они будут, лучше на детей своих потратить. А так и на отпуск не всегда получается отложить. Иногда такие зарплаты, что хватило хотя бы просто выжить», – говорит Инна.

/**/ /**/ /**/ Новий указ Путіна розширює перелік осіб, які можуть отримати дозвіл на проживання поза межами квоти, зокрема на громадян України
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Путін підписав закон про спрощення надання дозволу на проживання в Росії українцям

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО. Украина приняла решение о признании недействительными такие документы.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG