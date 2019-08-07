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Паспорт получили, а в Европу – табу? Литва и Эстония не будут признавать российские паспорта, которые в упрощенном порядке выданы жителям ОРДЛО. А также будут добиваться, чтобы такое решение распространялось на весь Евросоюз. В группировке «ДНР» заявили, что получение российского паспорта – это не гарантия, что у жителей будет возможность путешествовать, ведь требуется еще ряд документов. А вот сами жители оккупированных городов признаются: им не до Европы, просто хотят выжить.

С одним только паспортом гражданина России жители ОРДЛО не смогут ездить в страны ЕС с визовым режимом. Об этом заявила Алла Евстифеева – директор туристической компании в оккупированном Донецке. По ее словам, желающим путешествовать также понадобится в Европу прописка в России и справка из банка.

Жительница оккупированного Луганска Инна признается, что в ОРДЛО уже возмущаются местные, что Россия снова не сдержала свое слово, а точнее «не договорила».​

«Опять как мыши в мышеловке – пообещали сыр, все зашли, а что дальше? Вот сделали эти российские паспорта. А какой от них толк? Оказывается, нужна еще прописка. А потом нужна будет российская работа? И вообще выезжайте, только потом вы станете гражданами? С этими поездками за границу, если Евросоюз не признает, то зачем тогда делали российские паспорта? С этой «бумажкой» получается мне светит поездка от Ростова до Владивостока – вот и посмотрела весь мир», –отметила Инна.

В Литве и Эстонии уже заявили, что приняли решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям ОРДЛО после 24 апреля, если жители этих областей не были гражданами России раньше.

«Как Европейский союз мы должны последовательно все вместе отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины. Провокационное решение России относительно возможности в упрощенном порядке предоставлять жителям Украины российское гражданство ясно показывает, что Россия не собирается выполнять Минские договоренности», – приводит BNS слова главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

В России решение Эстонии назвали «борьбой за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке».

В социальных сетях обсуждают, «как в странах Прибалтики будут проверять, когда получили российское гражданство» жители ОРДЛО и вообще, что они живут на временно неподконтрольных Украине территориях. Правда луганчанка Инна признается, в ОРДЛО традиционно «пошумят» пару дней и забудут, потому что на поездки в ЕС сейчас даже денег не хватит у большинства жителей ОРДЛО.

«Читала, что из Украины можно за 600 гривен слетать в Германию. Пусть и в определенные дни, но ведь такая возможность есть. А у нас что? Только 1000 гривен потратишь, чтобы выехать туда, где хоть аэропорт есть. Та эти деньги, если они будут, лучше на детей своих потратить. А так и на отпуск не всегда получается отложить. Иногда такие зарплаты, что хватило хотя бы просто выжить», – говорит Инна.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО. Украина приняла решение о признании недействительными такие документы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).