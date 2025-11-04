Доступність посилання

Російський політемігрант Рогов зізнався в роботі на ФСБ – польське ЗМІ

Ігор Рогов, архівне фото
Колишній координатор організації «Відкрита Росія» Ігор Рогов заявив польським слідчим, що працював на російські спецслужби. Як пише польське видання WP Wiadomości з посиланням на матеріали слідства, Рогов повідомив, що мав «робити, що йому подобається», зміцнювати своє становище у російських опозиційних колах, знайомитися з новими людьми та повідомляти Федеральній службі безпеки (ФСБ) Росії про те, що відбувається.

«Мені здавалося, що я роблю більше доброго, ніж поганого», – цитує видання свідчення Ігоря Р. (прізвище WP Wiadomości повністю не наводить). Він також заявив слідчим, що діяв під тиском. «Мені здавалося, що ці люди знають про мене все. Я боявся всього цього», – сказав Рогов. Він повідомив також, що його шантажували погрозами мобілізувати батька на війну.

Видання зазначає, що Ігорю Р. та його дружині Ірині, якщо звинувачення у шпигунстві підтвердяться, загрожує від восьми років ув’язнення до довічного терміну. Подружжя перебуває під вартою. Перше засідання у їхній справі призначене на 8 грудня.

Про те, що Ігорю та Ірині Роговій висунуті звинувачення у шпигунстві, прокуратура Польщі оголосила в грудні 2024 року. Про затримання Рогових стало відомо в серпні 2024-го. У жовтні 2025 року з’явилися подробиці справи. За версією обвинувачення, Ігор Рогов у лютому-серпні 2022 року співпрацював із ФСБ і передавав російській спецслужбі інформацію про російських опозиціонерів у Польщі. У прокуратурі заявили, що Рогов передавав зібрані дані через свою дружину.

Крім того, Ігоря Рогова звинуватили в створенні загрози громадській безпеці шляхом підриву. За версією прокуратури, Рогов у липні 2024 року у складі групи росіян та українців брав участь у переправленні посилки з вибуховим пристроєм.

Ігор Рогов у 2017 році був заступником координатора штабу російського опозиціонера Олексія Навального у місті Саранську, а після закриття штабу працював у «Відкритій Росії». 2020 року Рогова та ще одного співробітника «Відкритої Росії» Артема Важенкова затримали та побили в Мінську під час протестів після президентських виборів. Їх відпустили через кілька днів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рогов отримав притулок у Польщі.

