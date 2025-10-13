Прокуратура Польщі передала до суду справу про шпигунство проти двох росіян

У Польщі до суду переданий обвинувальний висновок у справі про шпигунство проти двох росіян, повідомляє сайт польської Національної прокуратури 13 жовтня.

У пресрелізі відомства йдеться, що це Ігор Р. та Ірина Р. Найімовірніше, йдеться про колишнього координатора «Відкритої Росії» Ігоря Рогова та його дружину Ірину Рогову, затриманих торік у Польщі, пише «Настоящее время».

За версією слідства, з лютого до серпня 2022 року чоловік співпрацював з ФСБ: збирав і передавав спецслужбі РФ інформацію про російських опозиціонерів, які живуть у Польщі, а також про осіб та організації, які їм сприяють. Зібрані дані на зашифрованому електронному носії він віддавав дружині для передачі співробітникам ФСБ.

Крім того, за даними прокуратури, Ігор Р. у липні 2024 року у змові з двома громадянами України та громадянином Росії брав участь у надсиланні та організації отримання посилки, в якій був вибуховий пристрій. Посилку виявили на великому складі кур’єрської компанії у Лодзинському воєводстві Польщі. Посилку надіслала громадянка України Крістіна С., яка в серпні 2025 року була визнана винною польським судом.

«Уся упаковка являла собою так звану кумулятивну бомбу, вибух якої міг завдати значної шкоди інфраструктурі», – йдеться у повідомленні.

Від моменту затримання Рогов перебуває під вартою. Крім шпигунства, його звинувачують у створенні безпосередньої загрози життю та здоров’ю великої кількості громадян, а також майну у значних розмірах. Його дружину, як повідомлялося раніше, звинуватили в пособництві та шпигунстві.