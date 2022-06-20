Росія дуже нервово сприймає активність України – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія «дуже нервово» сприймає активність України, зокрема, в контексі наближення рішення Європейської Ради щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС.

«Крок за кроком ідемо надважливим тижнем і щоденно робимо все, щоб ні в кого не було сумнівів, що Україна заслуговує на кандидатство. Щоденно доводимо, що ми вже є частиною об’єднаного європейського, я б навіть сказав, ціннісного простору... Рухаємось до головного рішення Європейської Ради, яке буде ухвалене в п’ятницю. Як я і передбачав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою», – сказав Зеленський у нічному відеозверенні.

Зеленський додав: «Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас».

Рішення щодо надання статусу кандидата у члени ЄС для України лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі 23–24 червня. Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.