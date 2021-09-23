Росія: у катастрофі Ан-26 ніхто не вижив

У катастрофі літака Ан-26 на під російським Хабаровськом ніхто не вижив. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Рятувальники вже дісталися місця падіння літака, на борту якого перебували шестеро людей.

«Шансів вижити у екіпажу фактично не було, найбільший уламок літака в довжину трохи більше півметра, вони врізалися в гору на повній швидкості. Ан-26 просто розірвало на дрібні частини», – передав телеграм-канал «Хабаровський край» слова одного з членів пошукової групи.

Ан-26 зник з радарів і перестав виходити на зв’язок у середу приблизно за 38 кілометрів від аеропорту Хабаровська. Літак, що належить компанії «Льотні перевірки і системи», здійснював обліт систем навігаційного радіоспостереження.

Уламки Ан-26 виявив у четвер рятувальний вертоліт. Вони знаходяться в важкодоступному районі біля підніжжя гори на території місцевого заповідника.

За попередніми даними, причиною аварії могли стати погані погодні умови або помилка пілотування, не виключається і технічна несправність літака.