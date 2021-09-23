Росія: рятувальники знайшли ймовірне місце падіння зниклого Ан-26

У Росії повідомили про знаходження ймовірного місця падіння літака Ан-26, який напередодні зник з радарів поблизу Хабаровська, доля екіпажу невідома.

Як зазначили у дирекції місцевого заповідника, літак розбився поблизу селища Корфовське.

Російські ЗМІ повідомляють, що там були виявлені фрагменти літака.

Літак здійснював технічний політ напередодні, 22 вересня. Зв’язок з Ан-26 був втрачений, коли він був за 38 кілометрів від аеропорту Хабаровська. На його борту перебували шестеро людей. Наразі їхня доля невідома, повідомили у МНС Росії.

Напередодні Слідчий комітет Росії відкрив справу за статтею про порушення правил безпеки руху.