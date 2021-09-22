У Росії зник з радарів літак з шістьма людьми на борту

Поблизу російського Хабаровська 22 вересня зник з радарів літак Ан-26, на борту якого перебували шестеро людей. Про це повідомили у МНС Росії.

Зазначається, що ймовірне місце зникнення – район заповідника «Хехцир» за 38 кілометрів від аеропорту Хабаровська.

У відомстві уточнили, що літак здійснював технічний політ. На його пошуки направили гелікоптер «Росавіації» та рятівників. Несприятливі погодні умови ускладнюють пошукову операцію.

«РИА Новости» з посиланням на джерела в екстрених службах країни повідомили, що саме негода розглядається як основна причина інциденту.

Слідчий комітет Росії відкрив справу за статтею про порушення правил безпеки руху.